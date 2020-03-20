Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам

Правительством РФ принят подготовленный МЭР проект постановления, предусматривающее возможность отсрочки для малого и среднего бизнеса платежей за арендуемые у государства объекты собственности. МСП получат возможность заключения дополнительного соглашения с условием об отсрочке обязательных платежей, которые предписывалось уплатить до 2020 г., и уплате их равными долями в 2021 г. либо на иных условиях, предложенных арендатором.

Государственные предприятия и учреждения также смогут заключить с субъектами МСП дополнительные соглашения об отсрочке арендных платежей. Условия будут базироваться на договоренности сторон.

Данная мера нацелена на поддержку предпринимателей, столкнувшихся с трудностями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Указанные рекомендации планируется распространить и на субъекты РФ, и органы местного самоуправления.