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Законотворчество (постановления)

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам

Правительством РФ принят подготовленный МЭР проект постановления, предусматривающее возможность отсрочки для малого и среднего бизнеса платежей за арендуемые у государства объекты собственности. МСП получат возможность заключения дополнительного соглашения с условием об отсрочке обязательных платежей, которые предписывалось уплатить до 2020 г., и уплате их равными долями в 2021 г. либо на иных условиях, предложенных арендатором.   

Государственные предприятия и учреждения также смогут заключить с субъектами МСП дополнительные соглашения об отсрочке арендных платежей. Условия будут базироваться на договоренности сторон.  

Данная мера нацелена на поддержку предпринимателей, столкнувшихся с трудностями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Указанные рекомендации планируется распространить и на субъекты РФ, и органы местного самоуправления.

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