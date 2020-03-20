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Происшествия

Обрывы на электросетях в Приморье вызвали задержку в движении 39 поездов

Обрывы на электросетях в Приморье вызвали задержку в движении 39 поездов

20 марта 2020, 12:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ДРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сбой в движении 39 пассажирских и грузовых поездов на Дальнем Востоке произошел из-за обрыва линий электропередачи в Приморье вследствие снегопада и сильного ветра, сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

Приморский гидрометцентр 19 марта предупредил об ухудшении погоды в Приморье в связи с подходом к краю циклона. На большей территории края шел дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались сильные осадки, гололед. Из-за обрывов электропроводов от налипания снега и сильного ветра без электричества в разное время оставались более 88 тыс. человек в 78 населенных пунктах края.

"Зафиксирован сбой в движении двух пассажирских, двух пригородных и 35 грузовых поездов (время простоя поездов уточняется)", - говорится в справке САЦ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, длительных задержек не допущено, движение не останавливалось полностью. Аварийные бригады работают над устранением последствий.

Как рассказали ТАСС в Приморском гидрометцентре, за прошедшие сутки в районах Приморья выпало от 6 до 25 мм осадков в виде снега и дождя. Больше всего осадков было в Кавалеровском, Тернейском и Анучинском районах, а также в Уссурийске. На побережье края отмечался ветер до 32 м/с. Снегопад продолжается в пятницу в центральных и северных районах края.

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