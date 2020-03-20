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Контракты

РЖД в 2020г увеличит инвестиции в развитие железнодорожной сети в Тамбовской области на 22,7%

РЖД в 2020г увеличит инвестиции в развитие железнодорожной сети в Тамбовской области на 22,7%

20 марта 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и начальник Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Задорин подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта на территории региона в 2020-2022 годах, сообщила пресс-служба администрации области.

Соглашение включает ряд направлений, важнейшим из которых является электрификация участка Ртищево - Кочетовка. Кроме того, сотрудничество направлено на сохранение и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Сейчас по территории Тамбовской области курсируют 62 пригородных поезда. В 2020 году администрация региона предоставляет АО "ППК "Черноземье" субсидию в размере 263 млн рублей.

"Мы активно и успешно сотрудничаем с регионом. У нас много направлений, которые включают и пригородные перевозки, и пассажирские перевозки, и грузовые перевозки. В этом году инвестиции в регион на развитие железнодорожного транспорта составят 2,7 млрд рублей. Это и модернизация путей, и адаптация вокзального комплекса в Тамбове, и многое другое", - отметил Задорин.

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