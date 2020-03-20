Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и начальник Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Задорин подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта на территории региона в 2020-2022 годах, сообщила пресс-служба администрации области.

Соглашение включает ряд направлений, важнейшим из которых является электрификация участка Ртищево - Кочетовка. Кроме того, сотрудничество направлено на сохранение и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Сейчас по территории Тамбовской области курсируют 62 пригородных поезда. В 2020 году администрация региона предоставляет АО "ППК "Черноземье" субсидию в размере 263 млн рублей.