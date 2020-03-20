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20 марта 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к расчистке трасс 29 воздушных линий электропередачи на территории Краснодарского края. Принятые меры позволят предотвратить возникновение аварийных ситуаций из-за возможных низовых пожаров и обеспечить надежную работу энергосистемы региона с населением более 5 млн человек.
Общая площадь расчистки в Краснодарском крае составит 604 га.
С начала года уже выполнена расчистка 55 га трасс линий электропередачи, в том числе на ЛЭП 330 кВ до подстанций «Армавир» и «Центральная», которые осуществляют транзит электроэнергии из Ставропольского края в Кубанскую энергосистему.
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