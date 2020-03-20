Тверьэнерго готово к прохождению паводкового периода

В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы электросетевых объектов тверской филиал «Россети Центр» реализует комплекс технических мероприятий в преддверии паводкового периода. Невзирая на малоснежную зиму, вода сохранилась в почве с октября после осенних дождей, и в Тверской области ожидается весеннее половодье.

В филиале создана специальная противопаводковая комиссия по осмотру энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска подтопления. Проводится проверка готовности персонала и техники. Филиал взаимодействует с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России по Тверской области, местными органами власти с целью получения прогнозной и оперативной информации о максимальных уровнях подъема воды в реках, о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снежного покрова и риску наводнения.

Специалистами Тверьэнерго усилен контроль за состоянием подстанций, линий электропередачи, зданий и сооружений, находящихся в зоне возможного подтопления. Для обеспечения нормального прохождения паводкового периода в тверском филиале в постоянной готовности находятся 13 мобильных бригад общим составом 68 человек, а также 21 единица техники.

Проверены и подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод дренажные устройства, водоотводные канавы. Обеспечен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций. Выполнена проверка технического состояния резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) и их готовности при необходимости к экстренной транспортировке. Проведен мониторинг затапливаемых территорий и определены маршруты перемещения и места дислокации РИСЭ для электроснабжения социально-значимых объектов, сообщение и электроснабжение которых может быть нарушено паводком.

Установлено взаимодействие с территориальными управлениями речного пароходства по соблюдению правил безопасности и охраны ЛЭП и обеспечению необходимых габаритов до проводов при прохождении судов, плавучей техники и механизмов в местах пересечения с линиями электропередачи в период высокого уровня воды.

Во время прохождения паводка специалистами филиала будут проводиться внеочередные осмотры участков воздушных линий, подверженных затоплению, проходящих в поймах рек и болотистых местностях. Тверьэнерго обеспечит постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска.

После прохождения паводка тверскими энергетиками будет организовано обследование всех воздушных линий, оборудования и территории подстанций, зданий и сооружений, подвергшихся воздействию талых вод для определения степени их повреждения и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

Своевременная реализация энергетиками всех запланированных противопаводковых мероприятий будет способствовать надежному функционированию распределительного электросетевого комплекса Тверской области в период весеннего половодья.