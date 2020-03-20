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Происшествия

Энергетики ДРСК продолжают устранять последствия прохождения грозового фронта в Приморье

Энергетики ДРСК продолжают устранять последствия прохождения грозового фронта в Приморье

20 марта 2020, 09:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ДРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Непогода в ночь с 19 на 20 марта привела к массовым нарушениям электроснабжения в Приморье как в сетях ДРСК, так и в сетях смежных сетевых организаций. Перебои в работе электросетевых объектов фиксировались на всей территории края. Особенно от непогоды пострадали Яковлевский, Ханкайский, Черниговский, Хорольский, Дальнереченский и Партизанский районы.

Вечером 19 марта на территорию Приморского края вышел грозовой фронт, который принёс ливневый дождь, переходящий в мокрый снег. Осадки сопровождались сильным порывистым ветром до 25 м/с. В период прохождения грозового фронта температура воздуха в крае колебалась от +8 до -3 градусов.

Оперативные бригады Приморских электрических сетей выполняли аварийно-восстановительные работы в течение ночи, на места повреждений специалисты выезжали сразу после поступления сигнала об отключениях. Так в ночное время было восстановлено электроснабжение в населённых пунктах Хасанского, Надеждинского, Шкотовского, Михайловского, Ханкайского, Спасского, Чугуевского и других районах края. Во Владивостоке вечером 19 марта произошло кратковременное погашение линии 110 кВ, спустя 20 минут потребители были переведены на резервную схему электроснабжения.

Наиболее частой причиной отключений становилось обледенение проводов ЛЭП, попадание посторонних предметов на провода.

В пятницу 20 марта энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности – вести мониторинг состояния сетей, выполнять оперативные ремонтные работы. Аварийно-восстановительные работы сегодня продолжаются в центральных и западных районах края – Черниговском, Дальнереченском, Михайловском, Чугуевском, Хорольском, Спасском, Партизанском и Яковлевском. В Хорольский и Партизанский районы были направлены дополнительные ремонтные бригады.

На утро 20 марта в восстановительных работах задействовано 67 ремонтные бригады (214 человек) и 75 единиц техники.

В пятницу 20 марта в крае сохраняется сильный порывистый ветер, в некоторых районах идет мокрый снег, поэтому энергетики продолжают фиксировать перебои в работе электросетевых объектов. В связи с этим энергетики предупреждают о возможных повторных перебоях в электроснабжении в тех населённых пунктах, где аварийно-восстановительные работы уже были проведены.

 

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