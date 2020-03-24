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Модернизация

Энергетики "Россети Урал" обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса "Легенда" в Индустриальном районе города Перми

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для подключения к сетям нового жилого комплекса «Легенда». Его возводят в краевом центре по адресу улица Карпинского, 14.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию, . оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Также построены кабельные линии 0,4 - 6 кВ. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 900 кВт.

В жилой комплексе «Легенда» разместится 528 квартир общей жилой площадью более 27,5 тысяч квадратных метров.

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