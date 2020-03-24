Европейская комиссия выделяет € 980 млн на финансирование ключевых проектов строительства энергетической инфраструктуры, имеющих международное значение. Финансирование проектов осуществляется из фондов Программы соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF), целью которой является поддержка развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур на 2014 – 2020 гг., а именно раздела CEF по энергетике (CEF Energy).

Конкурс по отбору проектов, включаемых в CEF Energy 2020, будет открыт до 27 мая 2020 г. К рассмотрению Еврокомиссии допускаются проекты, включенные в Список проектов общего интереса (Projects of Common Interest, PCIs), который обновляется каждые два года. Предыдущий Список PCI был утвержден Еврокомиссией в октябре 2019 г. и вступает в силу 31 марта 2020 г. Кроме того, предлагаемые к включению в CEF Energy 2020 проекты должны представлять интерес не менее, чем для двух стран ЕС, и направлены на повышение конкурентоспособности, укрепление энергетической безопасности стран ЕС и содействие устойчивому развитию энергосистем.

Представленные проекты как исследовательские, так и предусматривающие строительство энергообъектов, будут оцениваться по нескольким дополнительным критериям, таким как стадия разработки, положительное влияние на надежность энергоснабжения и укрепление европейского единства, развитие инновационных технологий. Также будет учитываться степень общественной поддержки и актуальность проекта. К настоящему времени на реализацию проектов в рамках CEF Energy уже выделено € 3,9 млрд из имеющегося бюджета в € 4,9 млрд.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore