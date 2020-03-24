Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» готовится к масштабным ремонтным работам, старт которых намечен на окончание осенне-зимнего периода. В текущем году на техническое перевооружение энергообъектов будет направлено свыше 686,5 млн рублей.

Плановый, текущий и капитальный ремонт пройдут на энергообъектах по всей Самарской области. В приоритете подстанции и воздушные линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение крупных населенных пунктов, больниц, школ, детских садов. На всех энергообъектах, включенных в ремонтную программу текущего года, будут устранены обнаруженные дефекты и заменены изношенные детали.

В 2020 году самарские энергетики заменят около 5300 км провода на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтируют основное оборудование (выключатели, трансформаторы, разъединители, опорно-стержневые изоляторы, высоковольтные вводы и др.) на подстанциях 35-110 кВ. Ремонт пройдет и на 753 трансформаторных подстанциях.

Особое внимание энергетики уделят просекам воздушных линий электропередачи. В 2020 году запланировано провести расчистку более 1200 га. Цель – исключить технологические нарушения из-за падения деревьев на провода.

Ремонтные работы проводятся в преддверии будущего осенне-зимнего периода. Это позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снижать риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских сетей».