Ассоциация развития кластеров и технопарков России подготовит документацию по начальной цене 6 млн рублей. Конкуренцию ей составлял Уральский федеральный университет имени Ельцина, предлагавший за свою работу 5,5 млн рублей.

Закупочная комиссия Агентства развития и инвестиций Омской области 20 марта определила победителя в аукционе на разработку документации для создания в Омске экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард». Речь идет об ОЭЗ «Авангард» вблизи Красноярского тракта, о создании которой региональное правительство заявило осенью 2019 года. На торги поступило две заявки – от Ассоциации развития кластеров и технопарков России (Москва), не ставшей снижать начальную сумму контракта в 6 млн рублей, и от Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), предложившего 5,5 млн рублей. Несмотря на то, что университет предложил за работу меньшую сумму, победителем признана Ассоциация «КиТ». Как поясняется в протоколе, она обошла вуз по большинству критериев.

Подрядчику предстоит в течение 6 месяцев разработать перспективный план развития ОЭЗ, который будет включать цель ее создания, описание территории, потенциал и конкурентные преимущества. В документе должна быть отражена информация о состоянии приоритетных отраслей экономики региона, специализациях ОЭЗ, их перспективах развития, инвестпроектах, новых рабочих местах, объеме инвестиций резидентов, их выручке. Кроме того, в задачи подрядчика входит анализ экологических рисков создания особой экономической зоны.

Автор Татьяна Ляпистова

Фото Алексей Пантелеев