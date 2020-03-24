«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила инновационное устройство управляемой коммутации (УУК) на самом мощном питающем энергообъекте Москвы – подстанции 500 кВ «Очаково». Оборудование, созданное специалистами научно-технического центра компании и Всероссийского НИИ релестроения, предназначено для защиты электросетевых объектов от перенапряжений.

Переключения (коммутации) оборудования в электроустановках подстанций могут сопровождаться перенапряжениями, бросками коммутируемых токов, соизмеримых по величине с токами короткого замыкания. УУК обеспечивает включение и отключение трех фаз коммутационных устройств не одновременно, а с рассчитанным интервалом, измеряемым микросекундами. Это позволяет минимизировать риски нарушений в работе сети. По результатам пилотного проекта будет принято решение о возможности тиражирования инновационного решения в сетевом комплексе.

Установленная мощность подстанции 500 кВ «Очаково» составляет 3650 МВА. На сегодняшний день этот объект является крупнейшим в Москве и самым мощным в Европе в данном классе напряжения.

Подстанция входит в состав Московского энергокольца 500 кВ. От ее работы зависит надежность схемы выдачи мощности ТЭЦ-26, электроснабжение центральных и западных районов столицы, включая инфраструктуру Инновационного центра «Сколково», а также части потребителей Московской области.