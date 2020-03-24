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Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" начала испытания инновационной системы защиты электросети на крупнейшей подстанции Москвы

Россети ФСК ЕЭС начала испытания инновационной системы защиты электросети на крупнейшей подстанции Москвы

24 марта 2020, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила инновационное устройство управляемой коммутации (УУК) на самом мощном питающем энергообъекте Москвы – подстанции 500 кВ «Очаково». Оборудование, созданное специалистами научно-технического центра компании и Всероссийского НИИ релестроения, предназначено для защиты электросетевых объектов от перенапряжений. 

Переключения (коммутации) оборудования в электроустановках подстанций могут сопровождаться перенапряжениями, бросками коммутируемых токов, соизмеримых по величине с токами короткого замыкания. УУК обеспечивает включение и отключение трех фаз коммутационных устройств не одновременно, а с рассчитанным интервалом, измеряемым микросекундами. Это позволяет минимизировать риски нарушений в работе сети. По результатам пилотного проекта будет принято решение о возможности тиражирования инновационного решения в сетевом комплексе.

Установленная мощность подстанции 500 кВ «Очаково» составляет 3650 МВА. На сегодняшний день этот объект является крупнейшим в Москве и самым мощным в Европе в данном классе напряжения.

Подстанция входит в состав Московского энергокольца 500 кВ. От ее работы зависит надежность схемы выдачи мощности ТЭЦ-26, электроснабжение центральных и западных районов столицы, включая инфраструктуру Инновационного центра «Сколково», а также части потребителей Московской области.

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