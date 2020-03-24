Рыболовецкое судно горело в Охотском море, экипаж спасен

Пожар произошел на судне "Восток-2" в Охотском море, экипаж спасен, говорится в сообщении компании-судовладельца АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".

"Во вторник в 3:14 было получено аварийное сообщение от капитана "Восток-2", который сообщил о возгорании кабельных трасс в помещении рыбного цеха. Так как горели кабели, выделялся сильно ядовитый дым, и помещение было моментально задымлено, дышать было невозможно. Силами экипажа возгорание локализовать и потушить не удалось", - отмечает судовладелец.

Информация о пожаре сразу была передана в аварийный штаб предприятия. Погода на момент пожара штормовая, ветер северный 12-15 м/сек. Высота волны 3 метра.

Аварийное судно сняли с промысла и направили два ярусолова "Восток-1" и "Восток-8" для спасения судна и экипажа.

К моменту подхода помощи "Восток-2" уже был полностью охвачен огнем. Штаб и капитан судна приняли решение эвакуировать экипаж в спасательные плоты.

Экипаж "Восток-1" в шторм выловил три плота, все 23 моряка с "Востока-2" спасены, никто не пострадал. Их доставят в Северо-Курильск, а оттуда - домой.

Горевшее судно потеряло ход, после установления хорошей погоды его отбуксируют в Петропавловск-Камчатский. В настоящее время весь экипаж находится на борту судна ЯМС "Восток-1", угрозы жизни и здоровью нет. Пострадавших нет. О чрезвычайной ситуации проинформированы все надзорные органы и координационный спасательный центр.

Родственники членов экипажа "Восток 2" проинформированы о происшествии.