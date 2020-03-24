Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в кооперации с московскими коллегами разработали способ повышения износостойкости и электропроводности конструкционных материалов для авиа-, судо- и машиностроения, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые предложили использовать в составе композита графен – двумерный кристалл, состоящий из одиночного слоя атомов углерода. Этот материал обладает высокими прочностными, электро- и теплопроводящими характеристиками.

"Проведенные группой физиков при поддержке Российского научного фонда исследования показали, что введение графена в спечённую крупнокристаллическую керамику, в частности, в оксид алюминия, способствует снижению удельного сопротивления при низких температурах и частотах и повышению электронной проводимости композита", - уточняется в сообщении.

Оксид алюминия, благодаря своим свойствам – высокой температуре плавления, твёрдости, прочности на сжатие, коррозийной стойкости и др., является востребованным конструкционным материалом и используется в производстве широкого спектра изделий.

"Высокая подвижность носителей заряда графена при определенных параметрах процесса формирования композита, состоящего из оксида алюминия и графена, может привести к удельной электропроводности, характерной для полупроводникового или металлического типа проводимости, что делает его перспективным материалом для использования в микроэлектронике", - приводит пресс-служба комментарий одного из авторов разработки, научного сотрудника Центра коллективного пользования научным оборудованием "Технологии и материалы НИУ БелГУ" Ириныа Суджанской.

Проект разрабатывается исследователями НИУ "БелГУ" совместно с учеными Московского инженерно-физического института и института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук в рамках белгородского НОЦ (научно-образовательного центра) "Инновационные решения в АПК".

НИУ "БелГУ" объединяет девять институтов, два колледжа и филиал в Старом Осколе. В нем обучаются более 23 тыс. студентов из всех регионов России, 3 тыс. иностранных студентов из 90 стран мира.