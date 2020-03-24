Турецкая Gemont была выбрана в качестве подрядчика по строительству Иркутского завода полимеров ИНК, о чем сообщают турецкие СМИ.

Соглашение было подписано с российской "дочкой" Gemont. Оно предполагает строительство комплекса в Усть-Куте на условиях "под ключ". Продолжительность работ оценивается в 36 месяцев, завершить СМР комплекса предполагается ближе к концу 2022 года. Запуск комплекса ранее был намечен на 2024 год.

В феврале 2019 года стало известно, что "Иркутская нефтяная компания" подписала контракт с Toyo Engineering Corporation на строительство завода по производству этилена, а также полиэтилена мощностью 650 тыс. тонн в год, который будет расположен в Усть-Куте Иркутской области. Источники "Рупека", знакомые с планами компании, тогда сообщили, что в качестве лицензиара пиролиза выбран Lummus, в качестве генпроектировщика - "Нефтехимпроект".

В марте в рамках реализации проекта по строительству "Иркутского завода полимеров" проводились инженерные изыскательские работы как по основной площадке, так и по объектам инфраструктуры.

В апреле специально созданное для реализации проекта ООО "Иркутский завод полимеров" выбрало технологию производства полиэтилена UNIPOL™ компании Univation Technologies. Новый завод сможет выпускать как полиэтилен высокой плотности, так и линейный полиэтилен.

На предприятии предполагается создание 1,2 тыс. новых рабочих мест (7 тыс. на этапе строительства), объем инвестиций оценивается в 168 млрд рублей. После запуска комплекса на 4% увеличится валовый региональный продукт Иркутской области.

Стоит отметить, что завод полимеров - это часть газовой программы стоимостью 361 млрд рублей, которую ИНК реализует в несколько этапов. Третьим этапом должно стать создание газохимического производства, которое первоначально планировалось завершить в 2019 году. В июне 2014 года компания получила разрешение на строительство производства полимеров. На финальном этапе предусмотрен проект по увеличению переработки газа.

ООО "Иркутский завод полимеров" было зарегистрировано 28 марта 2017 года. Единственным учредителем является ООО "ИНК". В качестве основного вида деятельности предприятия в базе данных указано производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

ООО "Иркутская нефтяная компания" образовано 27 ноября 2000 года. В состав акционеров ГК ИНК входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), "Голдман Сакс Интернейшнл", а также российские юридические лица.