«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к реконструкции закрытого распределительного устройства (ЗРУ) напряжением 6 кВ на подстанции 220 кВ «Просвет». В ходе работ на объекте заменят 31 ячейку с устаревшим электротехническим оборудованием. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Самарской области, в том числе крупнейшего предприятия магистральных нефтепроводов в Поволжье – АО «Транснефть-Приволга». Инвестиции в проект составляют 151 млн рублей.



Новые ячейки будут оснащены современным оборудованием: трансформаторами тока и напряжения, вакуумными выключателями, ограничителями перенапряжений, разъединителями, а также блоками микропроцессорной релейной защиты и автоматики.



Дополнительно на подстанции будут установлены два токоограничивающих реактора 6 кВ, которые позволяют предохранить оборудование от возникновения коротких замыканий. Все новое монтируемое оборудование произведено в России.



Мощность подстанции 220 кВ «Просвет» составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения производственных объектов АО «Транснефть-Приволга», в том числе крупнейшей региональной нефтеперекачивающей станции «Самара 1» магистральных нефтепроводов «Дружба» и «Куйбышев – Тихорецк».