COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 25, 26, 27 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

На подстанции 220 кВ "Просвет" в Самарской области будет модернизировано распределительное устройство

На подстанции 220 кВ Просвет в Самарской области будет модернизировано распределительное устройство

25 марта 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

211 просмотров

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к реконструкции закрытого распределительного устройства (ЗРУ) напряжением 6 кВ на подстанции 220 кВ «Просвет». В ходе работ на объекте заменят 31 ячейку с устаревшим электротехническим оборудованием. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Самарской области, в том числе крупнейшего предприятия магистральных нефтепроводов в Поволжье – АО «Транснефть-Приволга». Инвестиции в проект составляют 151 млн рублей.

Новые ячейки будут оснащены современным оборудованием: трансформаторами тока и напряжения, вакуумными выключателями, ограничителями перенапряжений, разъединителями, а также блоками микропроцессорной релейной защиты и автоматики. 

Дополнительно на подстанции будут установлены два токоограничивающих реактора 6 кВ, которые позволяют предохранить оборудование от возникновения коротких замыканий. Все новое монтируемое оборудование произведено в России.

Мощность подстанции 220 кВ «Просвет» составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения производственных объектов АО «Транснефть-Приволга», в том числе крупнейшей региональной нефтеперекачивающей станции «Самара 1» магистральных нефтепроводов «Дружба» и «Куйбышев – Тихорецк».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Буинских электрических сетей приступили к завершающему этапу обновления
Сетевой комплекс Северного Кавказа объединился под брендом
Россети Сибирь напоминает о правильном обращении с электричеством
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно