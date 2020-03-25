Совфед одобрил закон о защите и поощрении капиталовложений

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством.

Закон содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 млн рублей - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд рублей); не менее 1,5 млрд рублей - в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд рублей - в иных сферах экономики.

Правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, устанавливает порядок ведения реестра соглашений СЗПК, порядок определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Средства федерального бюджета и региональных бюджетов на возмещение затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры будут предоставляются в том случае, если все имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в рамках реализации инвестпроекта, зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ и если все объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ. Также у организации должна отсутствовать задолженность по уплате обязательных платежей и соблюдаться нормативы возмещения затрат на инфраструктуру.

Список отраслей

Согласно закону, под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ. При этом ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, модернизация, реконструкция административно-деловых и торговых центров (комплексов), жилых домов, а также оптовая и розничная торговля.

При этом оговаривается, что в режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля и на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому кабмином.

Для поддержки развития инвестиционной деятельности создается государственная информационная система (ГИС) "Капиталовложения", положение о которой и оператор которой определяются кабмином. ГИС "Капиталовложения" будет содержать общедоступную информацию, которая будет размещена на официальном сайте, а также информацию ограниченного доступа. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки. Ведение реестра будет осуществляется в ГИС "Капиталовложения".