Реконструкция ВЛ 110 кВ Чинчурино-Тетюши позволит значительно повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей Заволжской зоны.

Напомним, что модернизация воздушных линий этого класса напряжения началась в филиале в 2018 году. Проведенные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Чинчурино-Ямбухтино и ВЛ 110 кВ Ямбухтино-Камское Устье позволили исключить «узкие места» и малую пропускную способность линии вследствие меньшего сечения провода на этих протяженных участках ЛЭП (в общей сложности около 47 км ВЛ). В этом году было принято решение обновить ВЛ 110 кВ Чинчурино-Тетюши, введенную в эксплуатацию в 1966 году.

Предварительное обследование показало, что ресурс железобетонных опор, имеющих более чем полувековую историю исчерпан. Реконструкция предполагает установку 68 новых оцинкованных в заводских условиях металлических опор –это существенно сокращает эксплуатационные затраты в будущем. Также будут применены гирлянды подвесной изоляции переменного профиля, состоящие из двух типов изоляторов, которые ранее хорошо зарекомендовали себя. Воздушная линия проходит по местности подверженной гололёдообразованию и пляски проводов и для предотвращения этих явлений применены специальные гасители вибрации, которые сбрасывают ледяные образования с проводов, что предотвращает отключения и повреждения линии. Кроме того, увеличенное сечение провода обеспечивает более высокую пропускную способность линии как транзитного участка большого энергетического кольца Буинских электрических сетей.

«Модернизацией этой воздушной линии, проводимой в рамках инвестиционной программы мы ликвидируем «узкие» (проблемные) участки всей схемы электрических сетей Заволжской зоны, - комментирует процесс заместитель главного инженера БуЭС Игорь Антонов, уточняя, что транзитная линия является участком «энергетического кольца», обеспечивающего электричеством пять муниципальных районов, и повышающего надежность электроснабжения потребителей в случае нештатных ситуаций.

Клиенториентированного подхода в своей деятельности энергетики придерживаются даже во время реконструкции - эта системообразующая воздушная линия обеспечивается аварийной готовностью в три часа. Это означает, что в случае аварийной ситуации электроснабжение по всей линии будет восстановлено в течение трех часов. Это предполагает ряд дополнительных работ, которые значительно увеличивают сроки строительства.

«Сначала мы демонтируем провод и переносим существующую опору на другое место, чтобы освободить место для монтажа фундамента новой опоры. Далее - устанавливаем металлическую конструкцию, и переносим на нее «старый» провод с демонтированной железобетонной опоры. Раскатку, подъем и натяжение нового провода, в который встроен волоконнооптический кабель, совместно с грозотросом проведем после того, как будут установлены все опоры», - поясняет Андрей Туманов, начальник участка ООО «Опора плюс».

Стоит отметить, что именно эта подрядная организация выполнила весь фронт работ по реконструкции ВЛ 110 кВ в Заволжской зоне в последние годы. Высокая квалификация, наработанный опыт и четкое распределение обязанностей между специалистами позволяют выполнять работы с хорошим качеством и в установленные сроки. Стартовавшее в декабре 2019 года строительство новой воздушной линии планируется завершить к началу лета.