Высоконадежные промышленные джойстики ООО "НТ контакт"

Джойстики для судового оборудования Джойстики для строительной и специальной техники Джойстики для пультов управления Джойстики для мобильных пультов управления

Компания «НТ контакт» (входит в ГК «НеоТех») представляет промышленные джойстики собственного производства. Устройства выпускаются в рамках программы по импортозамещению для применения в судовом оборудовании, пультах управление (в т.ч. мобильных), строительной и спецтехнике.

Разработка и производство джойстиков выполняется специалистами ООО «НТ контакт» с использованием российских и импортных комплектующих высокого качества.

Основные технические параметры промышленных джойстиков

Степень защиты: IP54-67;

Количество осей: от 1 до 3 (в т.ч. параллельных);

Наличие фрикционного тормоза или самовозврата;

Принцип работы: эффект Холла, дискретные контакты, потенциометр на основе проводящего пластика;

Сигнал на выходе: цифровой или пропорциональный (аналоговый), прямой и инвертированный;

Широкий выбор параметров рукоятки (с одной или несколькими кнопками, переключателем или триггером).

Обзор джойстиков «НТ контакт»

Джойстики для судового оборудования

Джойстики имеют специальную конструкцию, идеально подходящую под использование в судовой технике для выполнения таких функций, как регулировка скорости, управление направлением движения, поворотом, палубным и трюмным механизмом. Кроме того, джойстики такого типа успешно используются в мобильных пультах управления малыми летательными аппаратами.

Джойстики для строительной и специальной техники

Усиленная конструкция и большой размер джойстиков позволяют применять их в строительной и специальной технике. Устройства оснащены рукояткой с 2 или 3 кнопками или триггером, благодаря чему джойстики могут отвечать за выполнение большого количество функций.

Джойстики для пультов управления

Стандартные джойстики среднего размера разработаны специально для применения в пультах управления. При необходимости устройства могут быть оснащены переключателем в нейтральном положении и 1 или 2 кнопками.

Джойстики для мобильных пультов управления

Двух- или трехосные джойстики за счёт небольшого размера идеальны для мобильных пультов управления. Верхний монтаж устройств обеспечивает простую и быструю установку джойстиков в ограниченном пространстве. Для Заказчика доступны два вида рукояток на выбор.

Джойстики «НТ контакт» представлены в различных исполнениях со стандартным набором характеристик, а также с возможностью расширить функционал под требования Заказчика.