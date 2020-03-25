Высоконадежные промышленные джойстики ООО "НТ контакт"

Перенос Cabex и RusCableCLUB
25 марта 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: НТ КОНТАКТ, НЕОТЕХ
Отрасль: Электротехника
Джойстики для судового оборудования
Джойстики для строительной и специальной техники
Джойстики для пультов управления
Джойстики для мобильных пультов управления
Компания «НТ контакт» (входит в ГК «НеоТех») представляет промышленные джойстики собственного производства. Устройства выпускаются в рамках программы по импортозамещению для применения в судовом оборудовании, пультах управление (в т.ч. мобильных), строительной и спецтехнике.
Разработка и производство джойстиков выполняется специалистами ООО «НТ контакт» с использованием российских и импортных комплектующих высокого качества.
Джойстики для судового оборудования
Джойстики имеют специальную конструкцию, идеально подходящую под использование в судовой технике для выполнения таких функций, как регулировка скорости, управление направлением движения, поворотом, палубным и трюмным механизмом. Кроме того, джойстики такого типа успешно используются в мобильных пультах управления малыми летательными аппаратами.
Джойстики для строительной и специальной техники
Усиленная конструкция и большой размер джойстиков позволяют применять их в строительной и специальной технике. Устройства оснащены рукояткой с 2 или 3 кнопками или триггером, благодаря чему джойстики могут отвечать за выполнение большого количество функций.
Джойстики для пультов управления
Стандартные джойстики среднего размера разработаны специально для применения в пультах управления. При необходимости устройства могут быть оснащены переключателем в нейтральном положении и 1 или 2 кнопками.
Джойстики для мобильных пультов управления
Двух- или трехосные джойстики за счёт небольшого размера идеальны для мобильных пультов управления. Верхний монтаж устройств обеспечивает простую и быструю установку джойстиков в ограниченном пространстве. Для Заказчика доступны два вида рукояток на выбор.
Джойстики «НТ контакт» представлены в различных исполнениях со стандартным набором характеристик, а также с возможностью расширить функционал под требования Заказчика.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter