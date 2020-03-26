Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки предпринимателей, вводимых из-за коронавируса.

"Важное направление - это поддержка предпринимателей. Мы предусмотрели существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые будут действовать в 2020 году", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что "можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов".