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26 марта 2020, 12:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСЗАКУПКИ, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки предпринимателей, вводимых из-за коронавируса.
"Важное направление - это поддержка предпринимателей. Мы предусмотрели существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые будут действовать в 2020 году", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что "можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов".
"Если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, то могут быть изменены и сроки его исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств", - отметил Мишустин.
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