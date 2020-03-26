АО «Русатом Сервис» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и АЭС «Козлодуй» подписали контракт на модернизацию аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП) для энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Козлодуй» по итогам открытого тендера, объявленного в сентябре 2019 года.



АКНП играет важнейшую роль в безопасности АЭС и предназначена для работы в системе управления и защиты (СУЗ) водо-водяного энергетического реактора.



Модернизация АКНП — это процесс особой важности, поэтому для подготовки рабочей и технической документации будут привлечены главный конструктор реакторных установок АЭС «Козлодуй», АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС», и научный руководитель проекта, НИЦ «Курчатовский институт». Изготовителем основного оборудования станет российская компания ЗАО «СНИИП-Систематом», которая обладает всеми необходимыми референциями и опытом в реализации подобных проектов.



В копилке проектов, реализованных АО «Русатом Сервис» для АЭС «Козлодуй», уже есть такие масштабные вехи, как продление сроков эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6, а также модернизация генераторного оборудования для повышения мощности до 104%.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Сервис»