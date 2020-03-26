Сегодня компания «Россети Московский регион» (МОЭСК) провела вебинар, посвященный обсуждению последних изменений российского законодательства в сфере упрощения процедуры технологического присоединения (ТП) к электросетям мощностью до 150 кВт, а также новых мер поддержки представителей мало-го и среднего бизнеса в Московском регионе. Мероприятие вызвало широкий интерес у целевой аудитории: в общей сложности онлайн-трансляцию посмотрели более 1000 пользователей.

Тему ключевых изменений, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, обсудили эксперты: Александр Корнеев, директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры компании «Россети»; Алиса Манака, ди-ректор департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению компании «МОЭСК»; Дмитрий Кирьязов, начальник управления развития дистанционных сервисов компании «МОЭСК».

Прежде всего аудитории рассказали о сути грядущих изменений, связанных с упрощением процедуры подключения к электросетям с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт.

«Россети Московский регион» совместно и при поддержке компании «Россети» провели огромную работу по реформированию процедуры техприсоединения. За 5 лет количество процедур сократилось с 3 до 2, а срок подключения со 162 до 38 дней. Средний срок технологического присоединения представителей малого и среднего бизнеса уже на конец 2019 года составил 25 дней. Изменения, вступающие в силу с 1 июля 2020 года призваны сделать процесс техприсоединения к электросетям еще более простым, быстрым и удобным для заявителей», - отметила в начале своего выступления Алиса Манака.

Итак, что же меняется? С 1 июля текущего года происходит полный отказ от бумажного документооборота. Заявителю не нужно будет заключать договор об осуществлении технологического присоединения как отдельный документ. Отныне оплата заявителем счета на услугу ТП является для электросетевой компании подтверждением намерения и основанием для начала выполнения работ. При этом законодательно предусмотрена установка прибора учета электросетевой компанией. По завершении всех необходимых работ, установки прибора учета, выдачи акта ТП, ТУ и акт подписывается только со стороны сетевой компании. Электросетевая компания самостоятельно направляет необходимые документы в сбытовую организацию, указанную заявителем при подаче заявки, для создания лицевого счёта.

В свое время «Россети Московский регион» стала флагманом создания электронных сервисов, внедрив в 2013 году на сайте компании Портал ТП с возможностью подачи заявки через Личный кабинет. О текущих преимуществах Портала пользователям рассказал начальник управления развития дистанционных сервисов компании «МОЭСК» Дмитрий Кирьязов. Отметив, что сегодня прием заявок на технологическое присоединение любой мощности (до 670 кВт и свыше 670 кВт) осуществляется как через «Личный кабинет» клиента на Портале ТП (utp.moesk.ru), так и по телефону «Светлой линии» 8-800-700-40-70. К слову, по итогам прошлого года 75 % заявителей предпочли подать заявку на техприсоединение к электросетям компании «Россети Московский регион» посредством дистанционных сервисов.

При этом развитие цифровых сервисов для удобства клиентов в ГК «Россети» не стоит на месте. «В данный момент реализована концепция единого Портала и единого мобильного приложения для всех клиентов дочерних компаний ПАО «Россети». В этой работе мы использовали опыт, накопленный коллегами из «Россети Московский регион», которая одной из первых внедрила интерактивные сервисы. Сегодня подать заявку на техприсоединение можно и на едином Портале, и через мобильное приложение», - рассказал Александр Корнеев, директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры компании «Россети».

Вторая часть вебинара была посвящена ответам на вопросы, поступивших от пользователей как заблаговременно, так и в ходе онлайн-трансляции. С учетом важности внедряемых изменений и востребованности формата, заочная разъяснительная и консультационная работа с заявителями обязательно будет продолжена. За анонсами мероприятий следите на сайте «Россети Московский регион»: www.moesk.ru.

Посмотреть видеотрансляцию вебинара можно по ссылке: www.moesk.ru/spec_projects/vebinary-2020