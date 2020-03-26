Для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в регионах, где компании Группы РусГидро предоставляют услуги населению и юридическим лицам, клиентам рекомендуется воздержаться от визитов в офисы энергокомпаний и максимально пользоваться доступными для всех телефонными и online-сервисами, которые позволяют решить практически все вопросы без личного посещения клиентского офиса.

ПАО «ДЭК», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Компании являются гарантирующими поставщиками, предоставляя услуги в регионах присутствия более 3 млн бытовых абонентов и свыше 100 тыс. юридических лиц. В изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа продажей энергии занимаются ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго». Эти же компании в своих регионах предоставляют услугу гражданам и юридическим лицам по технологическому присоединению к электрическим и тепловым сетям, на Камчатке и Сахалине – ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «Сахалинэнерго» соответственно, в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО – АО «ДРСК».

В первую очередь клиентам рекомендуется воспользоваться личными кабинетами на сайтах энергосбытовыхкомпаний Группы РусГидро. В личном кабинете можно передать показания приборов учета, оплатить услуги, распечатать квитанцию, сформировать заявку на замену прибора учета, оформить заявку на получение платежных документов, посмотреть историю начислений и платежей. Личный кабинет также доступен в соответствующих бесплатных приложениях для смартфона.

Показания приборов учета также можно передать по телефонам контактных центров энергосбытовыхкомпаний РусГидро – либо в автоматизированном режиме, либо через оператора. По телефону также можно получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т. д. В настоящее время для удобства клиентов количество сотрудников, предоставляющих консультации по телефону, увеличено. Кроме того, получить справку о состоянии расчетов или представить необходимые документы можно по электронной почте.

В случае возникновения вопросов, можно обратиться в виртуальную приемную на сайтах энергосбытовыхкомпаний. Этот online-сервис позволяет прикрепить к сообщению любые сопроводительные документы. Помимо этого, потребители электроэнергии могут задавать свои вопросы специалистам на официальных страницах энергосбытовыхкомпаний в социальных сетях или чат-ботам в мессенджерах.

На дистанционное обслуживание клиентов полностью перешли Центры обслуживания потребителей филиалов Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО. В настоящее время заявку на технологическое присоединение можно подать через Личный кабинет на сайте ДРСК. Вынужденный переход на дистанционный режим работы не повлияет на сроки оказания услуги. В изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа клиентам по вопросам технологического присоединения в настоящее время рекомендуется воздержаться от посещения клиентских центров и пользоваться интерактивными сервисами.

С более подробной информацией о доступных интерактивных сервисах можно ознакомиться на сайтах компаний Группы РусГидро в зависимости от региона проживания.