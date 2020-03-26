Смарт-контракты в энергетике – не миф, а реальность

ОАО «Сетевая компания» РТ тестирует технологию распределенных реестров, которая позволит повысить прозрачность расчетов между участниками энергетического рынка.

ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан и ООО «Элиот» тестируют в «пилотном» режиме платформу ONDER для расчетов между субъектами розничного рынка электрической энергии. Новизна решения заключается в том, что в основе расчетов – смарт-контракт, а данные о потребителях и потреблении хранятся в распределенном реестре. Планируется, что внедрение системы будет способствовать повышению доверия на розничном рынке электроэнергии и сокращению дебиторской задолженности.

Тестирование платформы было реализовано на «пилотном» объекте ОАО «Сетевая компания» в Казани. Для снятия данных о потреблении была проведена интеграция с системой АСКУЭ, показания которой поступают в распределенный реестр. Смарт-контракт, согласно заложенным в него тарифам, рассчитывает сумму, которую оплачивает потребитель в соответствии с потребленной электроэнергией и в момент оплаты «расщепляет» платеж с зачислением средств на счета сетевой и сбытовой компании.

"У всех участников в цепочке потребления электроэнергии со стопроцентной гарантией будут одни и те же данные. Это позволит производить быстрые расчеты по факту потребления между всеми участниками. На доверительные данные, которые имеются у всех, накладываются расчеты, соответствующие действующему законодательству", - высказала свое мнение заместитель генерального директора по экономике ОАО «Сетевая компания» РТ Наталья Назарова.

Участие в проекте банка «Аверс» позволяет организовать всю цепочку платежей от расчетного счета потребителя до расчетных счетов сетевой и сбытовой организаций. При этом стоит отметить, что проведение расчетов на платформе ONDER не требует применения криптовалюты, так как технические расчетные единицы, используемые в смарт-контракте, конвертируются в рубли.