В 2020 году исполняется 100 лет Государственному Плану электрификации России – ГОЭЛРО. Этот документ в далеком 1920-м стал первым планом развития экономики Советской России. Но реализация Плана была бы невозможна без организации и развития оперативно-диспетчерского управления, так же как невозможно было бы без него создание энергосистем. Новый проект «100 лет ГОЭЛРО: мечта, воплощенная в плане» познакомит вас с основными вехами оперативно-диспетчерского управления времен реализации главного плана отечественной энергетики. В течение 2020 года специальный проект будет постепенно наполняться событиями.

План ГОЭЛРО определял развитие не только энергетической отрасли, но и всего народного хозяйства: именно благодаря его реализации Советская Россия стала экономически развитой державой. Рассчитанный на 10–15 лет, План состоял из двух программ: программы А, включающей реконструкцию существующих электростанций и подключение их к высоковольтным сетям, и программы Б, предусматривающей строительство новых районных электростанций на общую установленную мощность 1750 МВт (с учетом резерва); рабочая же мощность этих электростанций должна была составлять 1425 МВт. В План вошло строительство девяти гидроэлектростанций с рабочей мощностью 515 МВт и 21 тепловой электростанции с рабочей мощностью 910 МВт.

Базовая идея ГОЭЛРО – развитие электрификации на основе концентрации мощностей и централизации электроснабжения – сохранила свою значимость для российской энергетики до настоящего времени. История показала громадное непреходящее значение плана ГОЭЛРО, обеспечившего превращение страны в индустриальную державу. План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны огромную роль: без него вряд ли удалось бы вывести СССР в столь короткие сроки в число самых развитых в промышленном отношении стран мира. Реализация этого плана сформировала, по сути дела, всю отечественную экономику.

К сожалению, сегодня большинство наших современников знают о действительно великом Плане, повторить который не удалось никому в мировой практике, лишь по широко растиражированному лозунгу «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Проект «100 лет ГОЭЛРО: мечта, воплощенная в плане» расскажет вам о важнейшей составляющей этого Плана – организации и развитии оперативно-диспетчерского управления, без которого его реализация была бы невозможна