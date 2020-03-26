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Контракты

В Перми заключен контракт на проектирование аквапарка

В Перми заключен контракт на проектирование аквапарка

26 марта 2020, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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На разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка в Перми заключен контракт. Соглашение об обязательствах между московским проектировщиком и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» было подписано 25 марта, сообщает Business Class.

Ранее РБК-Пермь сообщал, что единственным участником конкурса на разработку проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми стал Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». В министерстве закупок Пермского края сообщили, что заявка соответствует всем требованиям. Стоимость контракта составляет 175,9 млн рублей.

В целом, минфин Прикамья намерен направить на строительство аквапарка 5,7 млрд рублей.
 

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