В Перми заключен контракт на проектирование аквапарка

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26 марта 2020, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
На разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка в Перми заключен контракт. Соглашение об обязательствах между московским проектировщиком и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» было подписано 25 марта, сообщает Business Class.
Ранее РБК-Пермь сообщал, что единственным участником конкурса на разработку проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми стал Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». В министерстве закупок Пермского края сообщили, что заявка соответствует всем требованиям. Стоимость контракта составляет 175,9 млн рублей.
В целом, минфин Прикамья намерен направить на строительство аквапарка 5,7 млрд рублей.
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