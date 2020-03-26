Злоумышленники нарушили связь в нескольких районах Хабаровска

В ночь с 25 на 26 марта в Северном микрорайоне Хабаровска неизвестные лица вырезали линии связи «Ростелекома». Общая протяженность похищенных кабелей составила почти 1 км. В результате без услуг связи временно осталась часть жителей и организаций в северной и центральной части города. На месте вырезки работает аварийная бригада, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании.



Специалисты компании уже восстановили предоставление услуг для большинства пострадавших клиентов.

Восстановительные работы будут идти безостановочно до полного устранения повреждения. В настоящее время без услуг связи остается несколько домов в районе улиц Большая-Вяземская, Свободная, Орджоникидзе, а также Амурского бульвара.



Своими действиями злоумышленники лишили связи жителей Хабаровска в непростое время, когда многие горожане остаются дома, в том числе дистанционно работают. Подобные действия оставляют без связи жителей, организации и экстренные службы. «Ростелеком» просит возможных свидетелей происшествия сообщить информацию в правоохранительные органы и проявлять бдительность.



«Ростелеком» призывает население быть бдительными и в случае подозрения в хищении или порчи кабеля связи незамедлительно сообщать в полицию. Только совместные действия правоохранительных органов, связистов и граждан приведут к снижению числа краж и позволят защитить от вандалов объекты связи.