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Происшествия

Злоумышленники нарушили связь в нескольких районах Хабаровска

Злоумышленники нарушили связь в нескольких районах Хабаровска

26 марта 2020, 15:15
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ, РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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В ночь с 25 на 26 марта в Северном микрорайоне Хабаровска неизвестные лица вырезали линии связи «Ростелекома». Общая протяженность похищенных кабелей составила почти 1 км. В результате без услуг связи временно осталась часть жителей и организаций в северной и центральной части города. На месте вырезки работает аварийная бригада, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании.

Специалисты компании уже восстановили предоставление услуг для большинства пострадавших клиентов.
Восстановительные работы будут идти безостановочно до полного устранения повреждения. В настоящее время без услуг связи остается несколько домов в районе улиц Большая-Вяземская, Свободная, Орджоникидзе, а также Амурского бульвара.

Своими действиями злоумышленники лишили связи жителей Хабаровска в непростое время, когда многие горожане остаются дома, в том числе дистанционно работают. Подобные действия оставляют без связи жителей, организации и экстренные службы. «Ростелеком» просит возможных свидетелей происшествия сообщить информацию в правоохранительные органы и проявлять бдительность.

«Ростелеком» призывает население быть бдительными и в случае подозрения в хищении или порчи кабеля связи незамедлительно сообщать в полицию. Только совместные действия правоохранительных органов, связистов и граждан приведут к снижению числа краж и позволят защитить от вандалов объекты связи.

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