Массовое жилищное строительство и столь же массовое технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям – это сегодняшний день с. Стерлибашево, райцентра одноименного района в Башкирии.

Активное строительство началось с 2015 года, когда администрация Стерлибашевского района выделила под строительство в новом микрорайоне Северный около тысячи земельных участков. За последние три года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») построило 6,5 км ВЛ 0,4 кВ, поставила две ТП 10/0,4 кВ по 160 кВА и одно ТП на 250 кВА. Еще предстоит построить примерно 3 км ВЛ 0,4 кВ и поставить ТП 10/0,4 кВ. Вслед за этим – уже в 2020 году - энергетики планируют приступить к электрификации второй очереди микрорайона, для чего необходимо будет протянуть 1 км ВЛ 10 кВ, 5 км ВЛ 0,4 кВ, поставить под напряжение три ТП 10/0,4 кВ.

В целом, по Стерлибашевскому району в 2017-2019 годах ООО «Башкирэнерго» построило 9 км ВЛ 10 кВ, 41 км ВЛ 0,4 кВ, ввела в эксплуатацию 11 ТП 10/0,4 кВ. Комментируя развитие райцентра, заместитель главы администрации Стерлибашевского района по жизнеобеспечению Марат Ибрагимов отметил:

— Многодетным и молодым семьям, а также семьям с детьми-инвалидами, семьям бюджетников мы выделяем землю в микрорайоне «Северный». ООО «Башкирэнерго» оперативно подключает их к сетям, за что хочу выразить компании свою благодарность.

На снимке: электромонтёры по эксплуатации распределительных сетей Стерлибашевского РЭС ПО «ИЭС» ООО «Башкирэнерго» Юргис Насыров (слева) и Фидаиль Гиниятуллин ведут монтаж счетчика АСКУЭ для частного дома в мкр. Северный с. Стерлибашево.