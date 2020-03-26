Компания «Россети Тюмень» реконструирует первую цепь воздушных линий 110 кВ «Оленья – УГП-13». ВЛ питают Уренгойское газоконденсатное месторождение, входящее в мировую тройку по запасам «голубого золота». Объем залежей превышает 10 триллионов кубических метров.

Данные линии электропередачи были построены энергетиками в 1984 году во время начала освоения богатств Ямало-Ненецкого автономного округа. За десятилетия объемы добычи и уровень развития вспомогательной производственной инфраструктуры разительно изменились. В целях обеспечения перспективного спроса и повышения надежности энергокомплекса компания «Россети Тюмень» приняла решение выполнить реконструкцию ЛЭП.