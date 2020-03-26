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Модернизация

"Россети Тюмень" обновят ЛЭП, питающие одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире

Компания «Россети Тюмень» реконструирует первую цепь воздушных линий 110 кВ «Оленья – УГП-13». ВЛ питают Уренгойское газоконденсатное месторождение, входящее в мировую тройку по запасам «голубого золота». Объем залежей превышает 10 триллионов кубических метров.

Данные линии электропередачи были построены энергетиками в 1984 году во время начала освоения богатств Ямало-Ненецкого автономного округа. За десятилетия объемы добычи и уровень развития вспомогательной производственной инфраструктуры разительно изменились. В целях обеспечения перспективного спроса и повышения надежности энергокомплекса компания «Россети Тюмень» приняла решение выполнить реконструкцию ЛЭП.

«Благодаря реконструкции пропускная способность ВЛ «Оленья – УГП-13» увеличится. Это не только с покроет действующие нужды наших крупных потребителей, но и сформирует задел для дальнейшего наращивания мощности газодобывающих предприятий ЯНАО. Эксплуатационный фонд Уренгойского месторождения составляет более 1 300 скважин, и мы обязаны обеспечить надежное электроснабжение газовиков», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Тюмень» Антон Битуев.

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