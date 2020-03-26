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26 марта 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «Россети Тюмень» реконструирует первую цепь воздушных линий 110 кВ «Оленья – УГП-13». ВЛ питают Уренгойское газоконденсатное месторождение, входящее в мировую тройку по запасам «голубого золота». Объем залежей превышает 10 триллионов кубических метров.
Данные линии электропередачи были построены энергетиками в 1984 году во время начала освоения богатств Ямало-Ненецкого автономного округа. За десятилетия объемы добычи и уровень развития вспомогательной производственной инфраструктуры разительно изменились. В целях обеспечения перспективного спроса и повышения надежности энергокомплекса компания «Россети Тюмень» приняла решение выполнить реконструкцию ЛЭП.
«Благодаря реконструкции пропускная способность ВЛ «Оленья – УГП-13» увеличится. Это не только с покроет действующие нужды наших крупных потребителей, но и сформирует задел для дальнейшего наращивания мощности газодобывающих предприятий ЯНАО. Эксплуатационный фонд Уренгойского месторождения составляет более 1 300 скважин, и мы обязаны обеспечить надежное электроснабжение газовиков», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Тюмень» Антон Битуев.
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