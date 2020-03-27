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Модернизация

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 2019 год выросла до 135 млрд рублей

Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 2019 год выросла до 135 млрд рублей

27 марта 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети» объявляют финансово-экономические результаты 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

По результатам работы в прошедшем году компания получила чистую прибыль в объеме 135,2 млрд рублей. Чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по состоянию на 31 декабря 2019 года превысили уставный капитал на 283,3 млрд рублей.

«Россети» демонстрируют стабильные результаты деятельности и уверенный рост на протяжении последних трех лет. Улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для наших акционеров остаются приоритетными направлениями развития компании. «Россети», являясь одним из мировых лидеров электросетевого комплекса, продолжают укреплять свои позиции, руководствуясь лучшими международными практиками и стараясь меняться вместе с потребностями наших клиентов», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, комментируя показатели.

По словам главы холдинга, принятая в конце года стратегия компании до 2030 года не только формирует ключевые задачи развития и ставит количественные ориентиры их достижения, но и «призвана продолжать развитие электросетевого комплекса и диверсифицировать направления работы в интересах потребителей, акционеров и государства».

«Убежден, что в плотном сотрудничестве с Правительством Российской Федерации и профильными министерствами поставленные задачи будут своевременно реализованы», – подчеркнул Павел Ливинский.

Ознакомиться с полным отчетом о финансовых результатах деятельности компании «Россети» за 2019 год можно в соответствующем разделе на официальном сайте.

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