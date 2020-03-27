«Россети» объявляют финансово-экономические результаты 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

По результатам работы в прошедшем году компания получила чистую прибыль в объеме 135,2 млрд рублей. Чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по состоянию на 31 декабря 2019 года превысили уставный капитал на 283,3 млрд рублей.

«Россети» демонстрируют стабильные результаты деятельности и уверенный рост на протяжении последних трех лет. Улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для наших акционеров остаются приоритетными направлениями развития компании. «Россети», являясь одним из мировых лидеров электросетевого комплекса, продолжают укреплять свои позиции, руководствуясь лучшими международными практиками и стараясь меняться вместе с потребностями наших клиентов», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, комментируя показатели.

По словам главы холдинга, принятая в конце года стратегия компании до 2030 года не только формирует ключевые задачи развития и ставит количественные ориентиры их достижения, но и «призвана продолжать развитие электросетевого комплекса и диверсифицировать направления работы в интересах потребителей, акционеров и государства».

«Убежден, что в плотном сотрудничестве с Правительством Российской Федерации и профильными министерствами поставленные задачи будут своевременно реализованы», – подчеркнул Павел Ливинский.

Ознакомиться с полным отчетом о финансовых результатах деятельности компании «Россети» за 2019 год можно в соответствующем разделе на официальном сайте.