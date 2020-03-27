Специалисты Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» установили новые переключающие пункты, с помощью которых можно без отключения линий регулировать работу на линиях электропередачи Л 114, 115, 141 (110 кВ). Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Мурманского филиала Александр Сулоев:

«Установка таких переключающих пунктов позволяет нам более оперативно реагировать на нештатные ситуации в электрических сетях, по которым осуществляется электроснабжение городов Апатиты, Кандалакша, населенных пунктов Терского района».

Теперь в случае повреждения ЛЭП энергетики смогут быстро обеспечить резервное электроснабжение предприятий, социальных учреждений, жилого фонда.