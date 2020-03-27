Перенос Cabex и RusCableCLUB
27 марта 2020, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» установили новые переключающие пункты, с помощью которых можно без отключения линий регулировать работу на линиях электропередачи Л 114, 115, 141 (110 кВ). Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Мурманского филиала Александр Сулоев:
«Установка таких переключающих пунктов позволяет нам более оперативно реагировать на нештатные ситуации в электрических сетях, по которым осуществляется электроснабжение городов Апатиты, Кандалакша, населенных пунктов Терского района».
Теперь в случае повреждения ЛЭП энергетики смогут быстро обеспечить резервное электроснабжение предприятий, социальных учреждений, жилого фонда.
«Раньше при подобных нештатных ситуациях нам приходилось, по сути, резать линию и переводить нагрузку вручную, - сказал Александр Сулоев. – Это было связано с существенными затратами и по времени, и по средствам. Теперь эта проблема на данном участке решена».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter