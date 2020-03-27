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Модернизация

Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова

Специалисты Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» установили новые переключающие пункты, с помощью которых можно без отключения линий  регулировать работу на линиях электропередачи Л 114, 115, 141 (110 кВ). Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Мурманского филиала Александр Сулоев:

«Установка таких переключающих пунктов позволяет нам более оперативно реагировать на нештатные ситуации в электрических сетях, по которым осуществляется электроснабжение городов Апатиты, Кандалакша, населенных пунктов Терского района».

Теперь в случае повреждения ЛЭП энергетики смогут быстро обеспечить резервное электроснабжение предприятий, социальных учреждений, жилого фонда.

«Раньше при подобных нештатных ситуациях нам приходилось, по сути, резать линию и переводить нагрузку вручную, - сказал Александр Сулоев. – Это было связано с  существенными затратами и по времени, и по средствам. Теперь эта проблема на данном участке решена».

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Компания: Россети Северо-Запад

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