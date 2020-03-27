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Крупнейший ТПУ в Европе появится на станции метро "Нижегородская"

инфраструктура, Жилье и городская среда

инфраструктура, Жилье и городская среда

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская» объединит пассажиропотоки двух линий метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Горьковского направления железной дороги, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ «Рязанская» возведут на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, на базе станции метро «Нижегородская».

«Основой узла станут станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, а также одноименная станция МЦК. Кроме того, в состав ТПУ войдут платформа Карачарово Горьковского направления железной дороги и остановки наземного общественного транспорта», – сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что после ввода всех объектов этим узлом будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.

«В рамках благоустройства прилегающей территории появится многоярусный ландшафтный парк. Он станет буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. Для этого парка подобраны растения, устойчивые к городским условиям – ольха и липа, многолетние цветы и кустарники», – отметил Бочкарев.

Глава Стройкомплекса добавил, что коммерческая часть ТПУ «Рязанская» будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг «Мои документы». Частью узла станут наземные перехватывающие парковки.

Напомним, 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро и примыкающую к нему часть Большой кольцевой линии.

«Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от «Некрасовки» до «Лефортово». Запускали ее в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан, разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку метро», – пояснил Сергей Собянин.

 

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