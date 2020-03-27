«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к ремонту силового и коммутационного оборудования на подстанции 500 кВ «Новокузнецкая». В результате повысится надежность электроснабжения крупнейшего промышленного центра Кузбасса – Новокузнецка, в том числе Новокузнецкого металлургического комбината.

Во время ремонта автотрансформатора 500 кВ будет выполнена проверка и чистка систем охлаждения, вентиляторов, насосов и других важных узлов агрегата. Специалисты проверят устройства защит и сделают отбор масла для хромотографического анализа, позволяющего выявить на ранней стадии возможные внутренние дефекты.

Также будет проведен текущий ремонт двух разъединителей 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции. Установка новых изоляторов, обладающих повышенной механической прочностью и более устойчивых к погодным перепадам температур, повысит надежность эксплуатации оборудования.

Работы входят в ремонтную кампанию 2020 года и направлены на подготовку магистральных электрических сетей Сибири к прохождению нового осенне-зимнего периода.

Мощность подстанции 500 кВ «Новокузнецкая» составляет 1602 МВА.