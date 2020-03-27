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Модернизация

На подстанции 500 кВ "Новокузнецкая" проведут работы по обновлению оборудования

На подстанции 500 кВ Новокузнецкая проведут работы по обновлению оборудования

27 марта 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к ремонту силового и коммутационного оборудования на подстанции 500 кВ «Новокузнецкая». В результате повысится надежность электроснабжения крупнейшего промышленного центра Кузбасса – Новокузнецка, в том числе Новокузнецкого металлургического комбината. 

Во время ремонта автотрансформатора 500 кВ будет выполнена проверка и чистка систем охлаждения, вентиляторов, насосов и других важных узлов агрегата. Специалисты проверят устройства защит и сделают отбор масла для хромотографического анализа, позволяющего выявить на ранней стадии возможные внутренние дефекты. 

Также будет проведен текущий ремонт двух разъединителей 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции. Установка новых изоляторов, обладающих повышенной механической прочностью и более устойчивых к погодным перепадам температур, повысит надежность эксплуатации оборудования. 

Работы входят в ремонтную кампанию 2020 года и направлены на подготовку магистральных электрических сетей Сибири к прохождению нового осенне-зимнего периода. 

Мощность подстанции 500 кВ «Новокузнецкая» составляет 1602 МВА.

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