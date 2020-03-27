Заместитель генерального директора – главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров в течение трех дней проводил выездную проверку готовности производственных зданий и сооружений районов электрических сетей (РЭС) тверского филиала компании «Россети Центр» к предстоящей ремонтной кампании 2020 г.

В ходе трехдневной поездки был проведен аудит Вышневолоцкого, Калининского, Кимрского, Конаковского, Торжокского и Ржевского РЭС. Были проверены схемы электроснабжения потребителей, наличие аварийного запаса и готовности к работе в сложных метеоусловиях, укомплектованность бригад необходимым инвентарем и спецтехникой.

Была отмечена необходимость приведения к единому корпоративному фирменному стилю фасадов зданий и прилегающих территорий РЭС с целью создания благоприятных и комфортных условий для работы сотрудников и посещения потребителей. Также было принято решение о создании на прилегающих территориях автостоянок для транспорта сотрудников и клиентов.

Важной составляющей инспекционной поездки руководителей технического блока стала проверка выполнения персоналом РЭС неотложных мер по противодействию распространению вирусных инфекций, обеспечению безопасности персонала и потребителей, утвержденных приказами группы компаний «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ».