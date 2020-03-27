Энергетики филиала компании «Россети Урал» - «Челябэнерго» в период с сентября 2019 по март 2020 года обеспечили электроснабжение почти двух десятков новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории Южного Урала. Для этого специалисты компании произвели новое строительство, а также комплексную модернизацию электросетевой инфраструктуры, направив на эти цели порядка 800 тысяч рублей. Новые ФАПы появились в 12 муниципальных образованиях Челябинской области, в которых суммарно проживает около 400 тысяч южноуральцев.

Работа специалистов энергокомпании получила высокую оценку коллег. Так, энергетики Центральных электрических сетей филиала «Челябэнерго» получили благодарственное письмо от главного врача Кунашакской районной больницы Рината Рахматуллина за проделанную работу по обеспечению электроснабжения фельдшерско-акушерских пунктов на территории Кунашакского района Челябинской области. В благодарственном письме отмечен высокий профессионализм и оперативность сотрудников компании "Россети Урал" в решении вопросов подключения важных для района объектов здравоохранения.

В Кунашакском районе энергетики обеспечили технологическое присоединение к электросетям компании шести ФАПов - в деревнях Канзафарова, Сосновка, Кумкуль, Кунакбаева, Татарская Караболка и поселке Башакуль. В ходе работ по подключению социально-значимых объектов в деревне Сосновка и Канзафарова энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выполнили замену опор на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. В остальных населенных пунктах в эксплуатацию введены новые модульные ФАПы, которые оперативно подключены к существующей электросетевой инфраструктуре.

С начала 2020 года специалисты еще одного производственного отделения филиала «Россети Урала» - «Челябэнерго» - Троицких электрических сетей - в кратчайшие сроки обеспечили надежное электроснабжение четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Троицком и Увельском районах Челябинской области.

Для подключения к электросетям компании ФАП в поселке Морозкино Троицкого района энергетики выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с монтажом провода нового поколения. В поселке Подгорный, селах Красносельское и Катаево Увельского района Челябинской области специалисты компании произвели фактическое присоединение трех объектов здравоохранения по временной схеме, в настоящее время проводятся мероприятия по переводу социально-значимого объекта на постоянную схему электроснабжения.

Напомним, что в Челябинской области активно реализуется федеральная программа по строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За 2019-2020 годы в регионе будет построено порядка 45 ФАПов.