Началось возведение спортивного комплекса с бассейном в Зеленограде, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пятиугольное здание площадью около 9,4 тыс. кв. метров появится в районе Старое Крюково, мкр. 9 между Дворцом творчества и лесом возле площади Колумба. Его строят для спортшколы № 112 «Спутник» Москомспорта.

«Сейчас идут подготовительные работы. Ввести спорткомплекс планируется в 2021 году», – сказал Рафик Загрутдинов.

Здание предназначено для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности и районных соревнований. В его состав войдут физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой, сектором для прыжковых дисциплин.

Также здесь обустроят вестибюль с гардеробом, буфет, медблок, универсальный спортзал с трибунами на 250 зрителей, раздевалки с душевыми и уборными и др. Кроме того, появится бассейн на шесть дорожек и зал сухого плавания.

На территории создадут гараж для уборочной техники. Возле здания организуют парковку на 18 машин.