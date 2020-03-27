ОАО «Стальмонтаж-Оптим» инвестирует 728 млн рублей в строительство технопарка «Перерва» в московском районе Марьино, сообщили в Комплексе экономической политике и имущественно-земельных отношений столицы.



Уточняется, что технопарк «Перерва» будет осуществлять деятельность в сфере обрабатывающего производства, научных исследований и разработок, технических испытаний, анализа и сертификации, а также в области информации и связи.



Основным инвестором проекта выступает ОАО «Стальмонтаж-Оптим». За два года компания планирует вложить в «Перерву» более 728 млн рублей и создать в технопарке 544 новых рабочих места.



Согласно официальному сайту «Перервы», застройкой технопарка в Марьино занимается компания KR Properties. Резидентами парка могут стать компании, занимающиеся детейлингом и сервисом автотранспорта, типографии и другие производства. Также в «Перерве» предусмотрены площади под складские помещения, оборудованные собственной погрузочно-разгрузочной зоной.



По данным Kartoteka.ru, ОАО «Стальмонтаж-Оптим» с уставным капиталом 50,7 тыс. рублей зарегистрировано в Москве в 1993 году. В качестве основной деятельности компания указывает управление собственной и арендованной недвижимостью. Руководит предприятием Светлана Шметелько. В 2018 году выручка «Стальмонтаж-Оптим» составила 7,7 млн рублей, чистая прибыль – 4,4 млн рублей.