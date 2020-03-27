В Приморском районе Петербурга построят жилье для 6000 жителей

В Санкт-Петербурге на участке сельхозземель в Каменке построят жилой комплекс (ЖК) на 5885 жителей. Об этом пишет «Деловой Петербург», уточняя, что общая площадь квартир составит около 160 тыс. кв. метров, а сроки реализации проекта компанией, связанной с Группой ЦДС Михаила Медведева, пока не разглашаются.

По данным издания, предварительный эскиз застройки рассмотрели на заседании Градсовета. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в режиме онлайн. Согласно материалам архконцепции бюро «Слои Аркитектс», квартал появится на пустыре, который ограничен с севера рекой Каменкой, с запада — проспектом Королева, с востока — Парашютной улицей, а с юга — Плесецкой.

В публикации отмечается, что принципы формирования горсреды похожи на уже заложенные в соседних проектах. В некоторых частях ЖК будет дополнять складывающуюся застройку, так же как и на соседних территориях создающиеся группы линейных двух-трехсекционных домов. Рядом с будущим ЖК находятся торговые центры «Леруа Мерлен» и «Лента».

Справочно:

По статистике комитета по строительству Санкт-Петербурга, у девелоперов наблюдается особый интерес к Приморскому району. Именно он по итогам прошлого года стал лидером по количеству введенных кв. метров — 618,3 тыс.