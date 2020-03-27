В период 25 -26 марта 2020 года работники Симферопольского городского РЭС провели работы на участке кабельной линии кл 10 кВ. Данная линия относится к подстанции Центральная.

Проведенные работы позволят значительно увеличили надежность электроснабжения на значительной территории, включающей улицы Данилова, Москалева, Трансформаторную, Генерала Васильева и Элеваторную. Примечательно что в данном секторе расположено большое количество промышленных предприятий с высокими требованиями к качеству поставляемой электроэнергии. Теперь предприятия смогут активнее развивать свое производство.

Работа над улучшением качества и надежности электропередачи ведутся в ГУП РК «Крымэнерго» постоянно. Проводятся капитальные ремонты и модернизация оборудования, ремонт и замена кабельных линий электропередачи и многие другие плановые мероприятия, позволяющие увеличить надежность электроснабжения потребителей Крыма.