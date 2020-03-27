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Модернизация

Работники Симферопольского городского РЭС улучшили качество электроснабжения одного из промышленных районов крымской столицы

Работники Симферопольского городского РЭС улучшили качество электроснабжения одного из промышленных районов крымской столицы

27 марта 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Крымэнерго

В период 25 -26 марта 2020 года работники Симферопольского городского РЭС провели работы на участке кабельной линии кл 10 кВ. Данная линия относится к подстанции Центральная.

Проведенные работы позволят значительно увеличили надежность электроснабжения на значительной территории, включающей улицы Данилова, Москалева, Трансформаторную, Генерала Васильева и Элеваторную. Примечательно что в данном секторе расположено большое количество промышленных предприятий с высокими требованиями к качеству поставляемой электроэнергии. Теперь предприятия смогут активнее развивать свое производство.

Работа над улучшением качества и надежности электропередачи ведутся в ГУП РК «Крымэнерго» постоянно. Проводятся капитальные ремонты и модернизация оборудования, ремонт и замена кабельных линий электропередачи и многие другие плановые мероприятия, позволяющие увеличить надежность электроснабжения потребителей Крыма.

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