«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила изоляторы на линии электропередачи 220 кВ «Нижегородская ГЭС – Семеновская» общей протяженностью 81,5 км. В результате выполненных работ повысилась надежность выдачи мощности Нижегородской ГЭС в энергосистему региона.



Изоляторы являются важными элементами воздушных линий электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. В отличие от фарфоровых аналогов, дефекты стеклянных изоляторов можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации.



Кроме того, ранее на объекте была выполнена реконструкция спецперехода линии через Волгу. Участок реконструируемого перехода расположен в Нижегородской области, в 7,5 км от плотины Нижегородской ГЭС. Протяженность перехода через реку превысила один километр.



Линия электропередачи 220 кВ «Нижегородская ГЭС — Семеновская» является внутрисистемной линией, участвующей в выдаче мощности Нижегородской ГЭС, и питающей электроэнергией потребителей, промышленные и социально значимые объекты городов Заволжье, Городец, Семенов с численностью населения более 93 тыс. человек.