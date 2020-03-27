COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 25, 26, 27 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" установила 2 тыс. новых изоляторов на ЛЭП, выдающей мощность Нижегородской ГЭС

Россети ФСК ЕЭС установила 2 тыс. новых изоляторов на ЛЭП, выдающей мощность Нижегородской ГЭС

27 марта 2020, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

178 просмотров

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила изоляторы на линии электропередачи 220 кВ «Нижегородская ГЭС – Семеновская» общей протяженностью 81,5 км. В результате выполненных работ повысилась надежность выдачи мощности Нижегородской ГЭС в энергосистему региона.
 
Изоляторы являются важными элементами воздушных линий электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. В отличие от фарфоровых аналогов, дефекты стеклянных изоляторов можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации.

Кроме того, ранее на объекте была выполнена реконструкция спецперехода линии через Волгу. Участок реконструируемого перехода расположен в Нижегородской области, в 7,5 км от плотины Нижегородской ГЭС. Протяженность перехода через реку превысила один километр.

Линия электропередачи 220 кВ «Нижегородская ГЭС — Семеновская» является внутрисистемной линией, участвующей в выдаче мощности Нижегородской ГЭС, и питающей электроэнергией потребителей, промышленные и социально значимые объекты городов Заволжье, Городец, Семенов с численностью населения более 93 тыс. человек.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Работники Симферопольского городского РЭС улучшили качество электроснабжения одного из промышленных районов крымской столицы
Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно