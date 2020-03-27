COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 25, 26, 27 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети Кубань" установит в 2020 году 50 тысяч "умных" счётчиков

Компания «Россети Кубань» планирует в течение 2020 года установить своим потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея свыше 50 тысяч современных интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Автоматизация учета – часть большой и планомерной работы в рамках реализации концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

На установку новых выносных приборов учета планируется привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций российских компаний в рамках энергосервисных контрактов. Всего в течение 2020 года интеллектуальной системой будет охвачено 53 тысячи точек учета в 24 районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Для потребителей «Россети Кубань» приборы учета устанавливаются бесплатно, за счет средств инвестора. Соответственно все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов - электросетевая организация.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки по зонам суток (перенести на ночь работу энергоемких приборов) и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию в многотарифном режиме.

Потребители также будут избавлены от визитов контролеров, так как система интеллектуального учета сама передает информацию об объемах потребленной электроэнергии на главный сервер сетевой компании и далее – в энергосбытовые организации, а счета на оплату приходят по почте или в личном кабинете в сети Интернет. Потребитель может проверить свои показания и объем потребленной электроэнергии при помощи удаленного дисплея.

Установка «умных» счетчиков в «Россети Кубань» осуществляется с 2015 года. За последние четыре года в зоне эксплуатационной ответственности компании установлено свыше 200 тысяч подобных приборов. На сегодняшний день лидером по цифровизации распределительных сетей в компании «Россети Кубань» является сочинский энергорайон, там установлено около 100 тысяч «умных» счетчиков.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Работники Симферопольского городского РЭС улучшили качество электроснабжения одного из промышленных районов крымской столицы
Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова
Ярэнерго обеспечило электроэнергией новостройку на 340 квартир

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно