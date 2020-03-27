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Модернизация

"Россети Тюмень" повысили надежность одного из экономических центров Ямало-Ненецкого автономного округа

Компания «Россети Тюмень» провела комплексный ремонт подстанции 110 кВ «Летняя». Энергообъект задействован в энергоснабжении Ноябрьска – второго по величине города Ямало-Ненецкого автономного округа, центра освоения месторождений углеводородов на юге ЯНАО.

Подстанция «Летняя» питает центральный район Ноябрьска, где расположены социально значимые объекты: городская больница, детские сады, школы, полиция, органы социальной защиты и пенсионный фонд.

Энергообъект введен в эксплуатацию 35 лет назад. Сейчас подстанция проходит модернизацию, на ней обновляются распределительные устройства. В 2020 году также запланирована замена восьми масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, два из которых уже установлены, остальные ждут своей очереди. Эти работы будут выполнены в период ремонтной кампании. Таким образом, все выключатели на ПС «Летняя», а всего их 32, будут отвечать всем современным требованиям.

Отметим, что вакуумные выключатели отличаются большей надежностью. Такому типу оборудования не требуется капитальный ремонт в течение всего срока эксплуатации, достаточно лишь профилактического контроля.

«Достоинств данного оборудования очень много: это и высокая надежность, и пожаробезопасность, и малые эксплуатационные расходы. Важно и то, что вакуумные выключатели не загрязняют окружающую среду», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Тюмень» Антон Битуев.

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