COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 25, 26, 27 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Законотворчество (постановления)

Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса

Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для всех форм организации и предприятий с 26 марта 2020 г. Торгово-промышленная палата России и региональные подразделения начинают осуществлять выдачу сертификатов для всех о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной основе. Ранее стоимость этой услуги по каждому договору составляла порядка 13 тыс. рублей.

Такие меры были приняты в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения.

Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама эпидемия коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории России для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным.

ТПП России открыла горячую линию для консультирования бизнеса по теме форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров/контрактов в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.


Консультации осуществляются по телефонам:

  • +7 (495) 620-04-01, по будням с 9.00 до 20.00;
  • +7 (495) 620-02-93 и +7 (495) 620-05-20, по будням с 9.00 до 18.00.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Минэкономразвития

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Рекомендации работникам и работодателям в связи объявлением
Медведев: производителям телекоммуникации в России нужно создать благоприятные условия
Минстрой России разработал план поддержки строительства и ЖКХ
В Минэнерго России создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций ТЭК
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно