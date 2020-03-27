Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для всех форм организации и предприятий с 26 марта 2020 г. Торгово-промышленная палата России и региональные подразделения начинают осуществлять выдачу сертификатов для всех о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной основе. Ранее стоимость этой услуги по каждому договору составляла порядка 13 тыс. рублей.

Такие меры были приняты в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения.

Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама эпидемия коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории России для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным.

ТПП России открыла горячую линию для консультирования бизнеса по теме форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров/контрактов в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.



Консультации осуществляются по телефонам: