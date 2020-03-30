В соответствии с Приказом Минэнерго РФ №211 от 20 марта 2020 года, с 1 апреля 2020 года ПАО «МОЭСК» (работает под брендом «Россети Московский регион») приступит к исполнению обязанностей гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии на территории Красногорского района Московской области в отношении потребителей, ранее обслуживавшихся гарантирующим поставщиком АО «Красногорскэнергосбыт».

Обслуживание бытовых потребителей

Смена ГП не приведет к увеличению тарифов на электрическую энергию и изменению условий ее поставки.

Работа по энергоснабжению будет организована силами филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» с привлечением АО «Мосэнергосбыт».

В связи со сменой гарантирующего поставщика изменится порядок передачи показаний приборов учета и оплаты потребленной электроэнергии!

С 1 по10 апреля 2020 года необходимо списать показания прибора учета и передать их в ПАО «МОЭСК». Переданные показания будут считаться стартовыми при формировании платежного документа за апрель 2020 года.

Передать показания в ПАО «МОЭСК» можно онлайн на сайте sbyt.moesk.ru. Или позвонить по телефону контактного центра 8 (499) 550-9-550 и сообщить показания оператору.

После завершения миграции данных всем потребителям будут присвоены новые номера лицевых счетов. До 1 апреля 2020 года жителям Красногорского района в почтовые ящики будут направлены информационные листовки с указанием реквизитов для оплаты электрической энергии.

Расчеты за электроэнергию, потребленную после 1 апреля 2020 года, будут осуществляться только с ПАО «МОЭСК» в соответствии с выставленными квитанциями.

Первые квитанции от МОЭСК граждане получат в первой декаде мая. Они будут содержать расчеты и начисления за апрель, реквизиты для оплаты, а также сведения о присвоенном номере лицевого счета. Перед оплатой необходимо проверить получателя платежа, должно быть указано ПАО «МОЭСК», а также реквизиты для оплаты. Они должны совпадать с реквизитами, указанными в информационной листовке.

Все возникающие вопросы граждане-потребители могут задать по телефону контактного центра 8 (499) 550-9-550, а также по телефону «Светлой линии» ПАО «МОЭСК» 8 (800) 700-40-70.

Обслуживание юридических лиц

Потребители-юридические лица должны заключить договор энергоснабжения с ПАО «МОЭСК». Договор будет заключен с каждым обратившимся потребителем электрической энергии.

Потребление электрической энергии в отсутствие заключенного с ПАО «МОЭСК» договора энергоснабжения будет актировано как бездоговорное и приведет к полному ограничению режима электропотребления.

По вопросам переоформления договора энергоснабжения юридическим лицам необходимо обратиться по телефону договорного отдела 8(499) 550-0-333, доб. 1033 или в Клиентский офис по адресу: 141410, Московская область, г. Химки, проспект Юбилейный, д.77.