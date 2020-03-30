Предприятия Госкорпорации Ростех, занятые в производстве фармацевтической продукции и критически важного медицинского оборудования и обеспечивающие безопасность государства, продолжат работу в период с 30 марта по 3 апреля.

Указом Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей. Госкорпорация Ростех принимает все необходимые меры для борьбы с эпидемией коронавируса, включая временную приостановку работы некоторых предприятий и перевод сотрудников на домашний режим.

В то же время Ростех, как ключевая организация оборонно-промышленного комплекса страны, обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает вопросы национальной безопасности, поэтому полностью остановить производство не представляется возможным.

Перед Госкорпорацией также поставлена задача оперативно оснастить российские клиники техникой, необходимой в настоящий момент для борьбы с эпидемией. Напомним, что на предприятиях Ростеха производятся тепловизоры для дистанционного выявления в местах общего пользования людей с повышенной температурой тела, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, а также дефибрилляторы, шприцевые дозаторы, наркозно-дыхательные аппараты и др.

Также в соответствии с указом президента не прекращают работу предприятия Госкорпорации, занятые в сфере обращения с отходами производства и потребления.