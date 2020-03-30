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Модернизация

Сотрудники белгородского филиала компании "Россети Центр" в течение двух дней обеспечили электроснабжение Чернянской центральной районной больницы

Сотрудники белгородского филиала компании Россети Центр в течение двух дней обеспечили электроснабжение Чернянской центральной районной больницы

30 марта 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Центр, МРСК Центра

Россети Центр, МРСК Центра

Специалисты Группы компаний «Россети» обеспечили дополнительной мощностью центральную районную больницу имени Гапотченко в поселке Чернянка Белгородской области. Мероприятия по подготовке сетей энергетики выполнили в кратчайшие сроки, в течение двух дней, в соответствии с приказом ПАО «Россети» о подаче электроэнергии социально значимым и ключевым инфраструктурным объектам и распоряжением генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игоря Маковского о сокращении сроков технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

С просьбой об увеличении мощности инфекционного отделения больницы в адрес филиала обратилась администрация Чернянского района. По заявке муниципалитета энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 800 метров, обеспечив лечебное учреждение мощностью в объеме 300 кВт.

Напомним, что по инициативе генерального директора Группы компаний  «Россети» Павла Ливинского создан оперативный штаб для организации работы электросетевого комплекса страны в условиях режима повышенной готовности.

«Группа «Россети» делает всё возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период», - подчёркивает Глава электросетевого комплекса  Павел Ливинский.

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