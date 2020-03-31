АО «Объединенная энергетическая компания» планирует обеспечить подключение к своим сетям нового терапевтического корпуса главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в северо-западном административном округе.

Для обеспечения достаточной мощности нового объекта по второй категории надежности электроснабжения специалисты компании осуществят строительство новой трансформаторной подстанции суммарной мощностью 2 МВА, а также работы по прокладке четырех кабельных линий 10 кВ суммарной протяженностью 3936 метров.

Госпиталь функционирует как диагностический центр, больница, стоматологический центр, в котором работают врачи различных направлений. Лечебно-диагностические отделения оснащены современным оборудованием, ежегодно в госпитале внедряется до 30-40 инновационных методик и технологий диагностики и лечения. Госпитальные врачи активно сотрудничают с ведущими научными и медицинскими учреждениями Министерства здравоохранения РФ, Российской академией медицинских наук, департаментом здравоохранения г. Москвы, зарубежными клиниками. Сотрудниками госпиталя проводится большая научная, методическая, изобретательская и рационализаторская работа.

Электроснабжению больниц, школ и жилых домов – специалистами компании уделяется повышенное внимание. Обеспечение социально-значимых объектов всеми коммунальными системами – приоритетная задача для всех предприятий Комплекса городского хозяйства.