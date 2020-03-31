На сайте Министерства энергетики Российской Федерации создан информационный раздел о деятельности ведомства в условиях угрозы распространения коронавируса.

В частности, в разделе содержится информация о деятельности оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Минэнерго России и подведомственных организациях, а также о мерах Минэнерго России по мониторингу экономической деятельности системообразующих компаний ТЭК.

Помимо этого, в разделе будут публиковаться новости и нормативные документы, отражающие деятельность Минэнерго России в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в России.