Основным источником питания энергопринимающих устройств сельхозобъекта будет подстанция 110 кВ «Красный Октябрь», которая введена в эксплуатацию еще в 1965 году. На работы по модернизации питающего центра компания «Россети Северный Кавказ» направит более 360 млн рублей.

Сегодня на энергообъекте функционирует физически устаревшее оборудование, отработавшее свой эксплуатационный ресурс. Согласно разрабатываемой проектной документации здесь планируется заменить существующее устаревшее оборудование на новое, современное. В рамках масштабной реконструкции на энергообъекте установят комплектное распределительное устройство 10 кВ для присоединения воздушной линии электропередачи заявителя. Кроме того, специалисты энергокомпании не только заменят существующий силовой трансформатор 6,3 МВА на новый агрегат мощностью 10 МВА, но и установят второй силовой трансформатор мощностью 10 МВА, для питания которого будет построен дополнительный заход воздушной линии 110 кВ на подстанцию.

На территории энергообъекта появится новый общеподстанционный пункт управления (ОПУ), в котором будут располагаться релейный зал, комната связи и телемеханики, место дежурного персонала и комната отдыха. Комплекс технических мероприятий по реконструкции энергообъекта обеспечит новому агрокомплексу «Восточный» поэтапную выдачу в объеме 5 МВт важной мощности и третью категорию надежности. Запуск агропромышленного предприятия позволит увеличить на территории Буденновского района производство овощей на 1400 %, а также создаст 400 дополнительных рабочих мест для местных жителей. Тепличный комплекс планирует выращивать 15 тысяч тонн овощей в год. Площадь теплиц составит 23 гектара.