В КЧР в 2020 году установят освещение на дорогах в трех районах

Наружное освещение на 4 км региональных дорог планируется установить в трех районах Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме того, в рамках нацпроекта в регионе будут осуществлены ремонт и реконструкция 23 км региональных дорог, сообщил ТАСС специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"В 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется устройство более 4 км уличного освещения в селе Дружба (Прикубанский муниципальный район), в селе Кош-Хабль (Хабезский муниципальный район) и в станице Зеленчукская (Зеленчукский муниципальный район)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта эти работы не проводились, а всего в регионе было устроено около 3 км уличного освещения.

Берегетов также рассказал, что в 2020 году планируется проведение работ по ремонту 37,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения КЧР, а также по реконструкции минимум 5 км. "Из которых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет приведено в нормативное состояние 18 км по классификации "ремонт" и 5 км - по классификации "реконструкция", - пояснил он.

В рамках ремонта будут проведены работы по частичной замене земполотна с устройством нового асфальтобетонного покрытия, а также по обустройству дорог, куда входят работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки, устройству искусственных неровностей, устройству пешеходных переходов, устройству барьерного и пешеходного ограждения, ремонту автобусных остановок с заездами и т. д.

Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики составляет 1616,825 км. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.

Ранее в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" сообщали, что в 2020 году начнется капитальный ремонт участка дороги, соединяющей Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) и Невинномыск (Ставропольский край). Планируется, что в ходе капремонта участок сделают четырехполосным в соответствии с нормативами II категории. В населенных пунктах Адыге-Хабль, Адиль-Халк и Эркен-Халк переустроят двустороннее освещение, а на двух транспортных развязках построят новые линии.