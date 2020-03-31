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Инвестиции (проекты)

Меры поддержки для модернизации портовых холодильных установок и рыбопромышленной портовой инфраструктуры предлагает внедрить АНО АПИ

Меры поддержки для модернизации портовых холодильных установок и рыбопромышленной портовой инфраструктуры предлагает внедрить АНО АПИ

31 марта 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) вышло с инициативой разработать дополнительные меры поддержки, направленные на обновление рыбопромыслового флота, на модернизацию портовых холодильных установок и рыбопромышленной портовой инфраструктуры (дноуглубление, берегоукрепление).

«Экономическая ситуация, складывающаяся из-за пандемии коронавирусной инфекции, жестко обнажила проблемы с холодильными установками, показав неготовность нашей страны и российского Дальнего Востока к изоляции и защите частного стратегического сектора рыбодобычи в России. В первую очередь страдают крупные рыбодобытчики. Для проработки этих вопросов мы совместно с Федеральным агентством по рыболовству (ФАР) инициировали рассмотрение этих вопросов на уровне вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ Юрия Петровича Трутнева. Мы готовы приступить к проработке предложений под руководством нашего курирующего Министерства – Минвостокразвития России и пригласить к проработке вопросов крупнейшие компании и организации, работающие в ДФО. Модернизация холодильных портовых мощностей позволит создать вокруг них дополнительную рыбоперерабатывающую инфраструктуру, создать новые рабочие места», - подчеркнул генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов.

Одно из предложений Агентства связано с предоставлением долгосрочных кредитов с компенсацией процентных ставок.

«Мы предлагаем предоставить меры поддержки на строительство и модернизацию холодильных установок и рыбопромышленной портовой инфраструктуры по аналогии с мерами поддержки для обновления рыбопромышленного флота. Мы полагаем, что модернизация портовых холодильных мощностей и создание новых даст, прежде всего, возможность сглаживать такие риски, которые возникли ввиду всемирной пандемии, а также новые возможности для развития рыбной и рыбоперерабатывающей отраслей», - сказал Леонид Петухов.

По его словам, в 2017 году ФАР совместно с АНО АПИ была разработана стратегия развития морских терминалов, анализ которой подтверждает необходимость в более чем 170 тыс. тонн современных мощностей портовых холодильных мощностей.

«Портовые холодильники - это инфраструктурные проекты, требующие долгосрочную защиту прав инвесторов, в том числе стимулирующие меры, позволяющие выровнять экономические и инвестиционные условия в России и других странах АТР, где в предыдущие годы шло активное создание холодного цикла для рыбопромышленников, инфраструктурой которой пользуются в Корее и КНР практически весь рыбопромысловый флот из РФ.  АНО АПИ обладает широкой компетенцией по привлечению крупных квалифицированных иностранных инвесторов из КНР и Республики Кореи, готовых рассмотреть развитие холодильных мощностей на примере кластеров в Пусане и Вэйхае. Но для привлечения иностранных инвесторов необходимо обеспечить защиту их прав», - считает Леонид Петухов.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

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